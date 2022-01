Pożary w woj. pomorskim 30.01.2022, zablokowane drogi, utrudnienia. Gdzie wezwano straż pożarną? Newsroom 360

Pożary, wypadki i wszelkie inne interwencje straży pożarnej w woj. pomorskim Jarosław Jakubczak

"29/30.01.2022 - 01:35❗️🌪 SILNY WIATR ⚠️ POST AKTUALIZOWANY NA BIEŻĄCO ⤵️: 🔴 01:35 Udało nam się przywrócić transmisje, następna aktualizacja ok. godz. 2:00 ⤵️ 🔺 01:05 Niestety z przyczyn technicznych transmisja została przerwana. Wracamy wkrótce. ❗00:10 Do chwili obecnej odnotowano 3️⃣9️⃣3️⃣ zdarzeń atmosferycznych. ⤵️ ▪️ pow. bytowski - 73, pow. słupski - 71, pow. wejherowski - 45, pow. kartuski - 39, pow. lęborski - 27, pow. człuchowski - 26 pow. pucki i kościerski - 23, Miasto Gdynia - 11, Miasto Gdańsk - 11. Ilość interwencji zmienia się z minuty na minutę, to będzie ciężka noc. ⚠ 23:15 Jak informuje ENERGA - OPERATOR SA (oddział Gdańsk) - w ok. 50 gminach występują przerwy w dostawie prądu. 🔴 Od godz. 17:00 do godz. 22:00 odnotowano 65 zdarzeń atmosferycznych. Najcięższe jeszcze przed nami. Strażacy spokojnej nocy i uważajcie na siebie! Będziemy prowadzić relacje na bieżąco. " - to najnowszy post na Facebooku dotyczący pracy strażaków w woj. pomorskim, opublikowany 30.01.2022. Śledź razem z nami aktualną sytuację.