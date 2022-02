Pożary w woj. pomorskim 23.02.2022, zablokowane drogi, utrudnienia. Gdzie wezwano straż pożarną?

Gdzie jest pożar w woj. pomorskim? Sprawdź aktualne (23.02.2022) informacje prosto z Facebooka. Śledzimy profile na Facebooku, które zajmują się tematyką pożarową. Zobacz nasz artykuł, w którym znajdziesz materiały o działaniach strażaków w województwie pomorskim. Obserwuj z nami aktualną sytuację.

Gdzie ostatnio wybuchł pożar w woj. pomorskim? Gdzie trzeba było uprzątnąć powalone drzewo, a gdzie zdjąć kota z dachu? Zobacz, jak ciężką pracę codziennie wykonują strażacy. Śledź razem z nami ich profil na Facebooku.

Interwencje strażaków w woj. pomorskim - 23.02.2022

This is a re-share of a post

Rodzinie, znajomym Druha składamy najszczersze kondolencje. Pomorskie998

❗UWAGA 📢 9:35 Trasa Łężyce - Koleczkowo p. wejherowski, czołowe zderzenie busa z samochodem osobowym.

❗UTRUDNIENIA ⚠️ 17:15 Kowale, Obwodnica Trójmiasta. Trwa usuwanie wypadku dwóch ciężarówek, utrudnienia w kierunku A1, korek sięga od zjazdu Karczemki. Prawy pas zablokowany. Fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA]

Poniedziałek z Archiwum cz. 117: Das Auto z KM PSP Gdańsk Na dziś w cyklu - Volkswagen Golf CL o numerze operacyjnym 300[G]92 chyba taki okaz, zasługuje na Poniedziałek z Archiwum? Fotografie pochodzą z 2008 i 2009 roku, ten pojazd długo służył w strukturach Komendy Miejskiej PSP W Gdańsku. Kto z was miał takiego Golfa? Czarny Gdańsk

