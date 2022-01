Pożary w woj. pomorskim 18.01.2022, zablokowane drogi, utrudnienia. Gdzie wezwano straż pożarną?

17.01.2022 - 10:40❗️🌪 SILNY WIATR ⚠️ POST AKTUALIZOWANY NA BIEŻĄCO ⤵️: ❗📢 Strażacy w dalszym ciągu usuwają skutki silnego wiatru. Do godz. 10:40 odnotowano 2️⃣7️⃣2️⃣ interwencje. Najwięcej w powiatach: wejherowski - 49, słupski - 34, kartuski - 29. Interwencje dotyczą usuwania powalonych drzew i konarów z dróg. Wielu odbiorców pozostaje w dalszym ciągu bez dostępu do energii elektrycznej. ❗9:30 Do teraz strażacy interweniowali 249 razy przy zdarzeniach związanych z silnym wiatrem. ❗7:30 Rzecznik KW PSP GDAŃSK - Informuje, że na dzisiejszej służbie od godz. 8:00 do godz. 7:00 odnotowaliśmy 147 interwencji zakwalifikowanych jako MZ-Atmosferyczne - silne wiatry. Najwięcej zdarzeń na terenie pow. wejherowskiego - 34, powiat słupski - 24, pow. kartuski - 18. Brak osób poszkodowanych. ⚠ 07:20 Jak informuje ENERGA - OPERATOR SA (oddział Gdańsk) - w ok. 40 gminach występują przerwy w dostawie prądu. ❗7:15 Z przyczyn technicznych (przerwa w dostawie prądu) nasza transmisja została przerwana. 🚒7:14 Krzywe Koło i okolice Sobowidza, p. gdański. Powalone drzewa. 🚒6:47 Bogatka, pow. gdański, powalone drzewo. 🚒6:35 Teren Grupa LOTOS wyjazd z bramy nr. 8. Drzewo spadło koło samochodu, na miejscu zastęp z LOTOS Straż. ❗05:25 Do tej pory odnotowano ok. 20 interwencji związanych z silnym wiatrem. 🚒5:09 Gdynia, ul. Sopocka, powalone drzewo. ❗04:05 Do tej pory odnotowano 13 interwencji związanych z silnym wiatrem. ⚠ 04:00 Jak informuje ENERGA - OPERATOR SA (oddział Gdańsk) - w ok. 10 gminach występują przerwy w dostawie prądu. 🚒3:10 Gdańsk, ul. Zakopiańska, powalone drzewo. 🚒3:05 Sopot, ul. Majchrowskiego, powalone drzewo.