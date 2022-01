Pożary w woj. pomorskim 14.01.2022, zablokowane drogi, utrudnienia. Gdzie wezwano straż pożarną? Newsroom 360

Pożary, wypadki i wszelkie inne interwencje straży pożarnej w woj. pomorskim Piotr Krzyżanowski

Gdzie jest pożar w woj. pomorskim? Sprawdź aktualne (14.01.2022) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "Pomorski Alarm Pogodowy przedstawił porywy wiatru, a my statystykę wyjazdów strażaków do 🌪 - Od godz. 8:00 do godz. 6:00: 116. Najwięcej zdarzeń na terenie miasta Gdańsk - 35, powiat gdański - 20, miasto Gdynia - 11. Brak osób poszkodowanych. ".