Pożar w fabryce kosmetyków samochodowych pod Ostrowem Wlkp. Ewakuowano 100 osób, jedna jest mocno poparzona OPRAC.: Hubert Rabiega

Zdjęcie ilustracyjne. Jaroslaw Jakubczak/Polska Press

W Starym Stawie pod Ostrowem Wlkp. we wtorek popołudniu wybuchł pożar w fabryce produkującej kosmetyki do samochodów. Służby ewakuowały 100 osób. Wezwany na miejsce śmigłowiec medyczny zabrał do szpitala jedną osobę, która doznała znacznego poparzenia.