Pożar mieszkania w Kwidzynie. Straty oszacowano na 150 tys. zł

Do pożaru doszło we środę, 5 stycznia, w jednym z bloków na ulicy Spółdzielczej. Jak wyjaśniają strażacy informacja o godz. 20:29 wpłynęła do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie. Do akcji zadysponowano wówczas 4 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kwidzynie, jeden zastęp z OSP Kwidzyn oraz jeden z OSP Rakowiec.

Pożar w jednym z mieszkań bloku przy ul. Spółdzielczej w Kwidzynie. Straty oszacowano na ok. 150 tys. zł

- Po przyjeździe na miejsce strażacy zastali płomienie wydobywające się z mieszkania, z balkonu – informuje kpt. Krzysztof Skoczek, oficer prasowy KP PSP w Kwidzynie Z budynku ewakuowało się 30 osób. Dwóm osobom pożar odciął jednak drogę ucieczki, więc w ewakuacji przez zadymioną klatkę schodową pomogli im strażacy. Nikt z mieszkańców nie wymagał jednak kwalifikowanej pierwszej pomocy.