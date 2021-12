Pożar domu jednorodzinnego. Wśród ofiar troje dzieci Anna Piotrowska

Zdjęcie ilustracyjne Fot. Konrad Kozłowski/ Polska Press

Cztery osoby zginęły w pożarze domu jednorodzinnego we wsi Unewel w gminie Sławno koło Opoczna w województwie łódzkim. Z ustaleń Polsat News wynika, że ofiary to 39-letnia kobieta i troje dzieci w wieku 3,5 i 9 lat. Najprawdopodobniej doszło do zaczadzenia.