Powstanie "tarcza inflacyjna". Rzecznik rządu ujawnia szczegóły

– Jeżeli chodzi o samą inflację największy wpływ na to Rada Polityki Pieniężnej. My jako rząd mamy w rękach instrumenty, które mogą łagodzić skutki inflacji dla osób, które są nią najbardziej dotknięte. I faktycznie w tej chwili w rządzie pracujemy nad tarczą antyinflacyjną, czyli rozwiązaniami, które by wspomogły te grupy, które najbardziej odczują skutki inflacji - stwierdził.

W rozmowie z Radiem Plus rzecznik rządu Piotr Müller zdradził, że rząd pracuje nad "tarczą inflacyjną". Jak podkreślił, obywatele mają realnie odczuć te rozwiązania w przyszłym roku. Zaznaczył przy tym, że eksperci wskazują na to, że podniesienie stóp procentowych było dobrym kierunkiem, "chłodzącym nieco działania inflacyjne".

Rozwiązania już w przyszłym roku

– Trzeba uważać, w jaki sposób to się robi, do których grup się celuje. To będzie między innymi wsparcie dla osób, które odczują skutki podwyższonych cen energii. W przyszłym roku będą rozwiązania, które faktycznie bezpośrednio odczują obywatele jeżeli chodzi o pomoc w walce z inflacją. To będą programy sektorowe, jak i być może szersze. Ale skupiamy się w tej chwili na sektorowych, bo widzimy w których miejscach te ceny mają największe znaczenie i gdzie ich wzrost jest największy – dodał.