Powstanie sejmowa komisja ds. podsłuchów? Terlecki zdradził, jakie jest stanowisko PiS

– Zobaczymy, wszystko zależy od głosowania w Sejmie. My jesteśmy sceptyczni wobec takich przedsięwzięć, no ale zobaczymy – powiedział Ryszard Terlecki, pytany przez dziennikarzy w Sejmie, czy powstanie komisja śledcza ds. podsłuchów.

– Jestem przekonany, że przestępców trzeba podsłuchiwać, że służby powinny mieć odpowiedni sprzęt, który by temu służył i niech się boją ci, którzy łamią prawo. Ja się nie boję. Nie mam nic przeciwko temu, aby służby naszego państwa mnie podsłuchiwały – mówił.

Jednak, zdaniem Ryszarda Terleckiego, powołanie takiej komisji śledczej to „teatrzyk”.

– Będzie głosowanie nad tym czy ją powołamy, czy nie – powiedział.

W ubiegłym tygodniu Paweł Kukiz poinformował Polską Agencję Prasową, że jego ugrupowanie ma gotowy wniosek w sprawie powołania komisji śledczej w sprawie podsłuchów w latach 2007-2021. Aby wnieść projekt uchwały o powołaniu komisji śledczej należy zebrać podpisy co najmniej 46 posłów. Lider Kukiz'15 wysłał więc swój wniosek do wszystkich klubów i kół wraz z prośbą o poparcie inicjatywy. Poparcie wyraziły już koła Konfederacji, Porozumienia i Polskich Spraw. W środę przekazał, że projekt uchwały miałby objąć także lata 2005-2006, co skłoniło PSL do wsparcia.

W czwartek szef PO, Donald Tusk, poinformował, że „pod wnioskiem o powołanie komisji śledczej, znajdą się podpisy nie tylko PO, ale także Pawła Kukiza i jego grupy, Lewicy, Polski 2050 i Konfederacji, a także Polskiego Stronnictwa Ludowego”.