Powstanie 51. stan USA? Izba Reprezentantów przyjęła ustawę H.R. 51. nadającą Waszyngtonowi status stanu. Teraz decyzja Senatu

Tomasz Grodzki odpowiada na działania prokuratury: Przyjęto taktykę podstępnego zastraszania

Do Senatu przesłany został wniosek prokuratury o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka izby wyższej parlamentu i uchylenie jego immunitetu. Do działań organów ścigania odniósł się we wtorek Tomasz Grodzki. -Na początku go przekupić, potem próbowano podbierać senatorów, a teraz przyjęto taktykę podstępnego zastraszania – oświadczył.