Powrót Tuska wprawdzie przełożony, za to powróciły wewnętrzne wojny w PO [ANALIZA]

Ta część polityków Platformy, która opowiada się za powrotem Donalda Tuska do partii i krajowej polityki, chce, by nastąpiło to 3 lipca, podczas posiedzenia Rady Krajowej Platformy. W partii jednak jednomyślności w tej sprawie zupełnie nie ma. Planowane na ostatnią środę posiedzenie zarządu partii, na którym Tusk miał wejść w jego skład, zostało przełożone. Za to do zarządu PO wszedł - bez żadnego posiedzenia i bocznymi drzwiami - były szef partii i wieloletni rywal Tuska Grzegorz Schetyna.

W poprzedni czwartek „Polityka” zelektryzowała polityczno-komentatorski światek doniesieniem, jakoby powrót Tuska miał nastąpić już w tę ostatnią środę - 23 czerwca. Wszystko miało zostać ustalone na spotkaniu Tusk - Budka w Sopocie, które nastąpiło jakiś czas po wywiadzie byłego premiera i szefa Rady Europejskiej, w którym zapowiedział, że zamierza wrócić na polską scenę polityczną, by ratować Platformę i opozycję.