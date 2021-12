"Powrót Norwida" w Centrum Sztuki Współczesnej. Wyjątkowy spektakl już w grudniu

"Powrót Norwida" to spektakl w reżyserii Kazimierza Brauna i Tomasza Żaka, który będzie można obejrzeć w Centrum Sztuki Współczesnej już 14 grudnia. Jest to zaskakująca opowieść o starym, umierającym człowieku, który zostaje odnaleziony w miejskim zaułku. Wszystko wskazuje na to, że człowiek ten utracił pamięć. Po pewnym czasie jego opiekunowie odkrywają, że nazywa się Norwid – Cyprian Norwid.

"'Powrót Norwida' to bolesna diagnoza polskiej emigracji"

"Ten spektakl to również bolesna diagnoza polskiej emigracji, wymuszanej od pokoleń głupotą rządzących czy okupacjami, brakiem wolności, ale także zwykłą biedą. W ten sposób wciąż jesteśmy pozbawiani najwartościowszych ludzi, w tym twórców i artystów. I kiedy w końcu do nas wracają, to najczęściej w trumnach, ekshumowani po latach. Ale ci – można powiedzieć – mają i tak szczęście, którego zabrakło Norwidowi, bo on nie ma nawet swego grobu" – tłumaczą organizatorzy spektaklu.