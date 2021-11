Powrót nauczania zdalnego? Wiceminister nauki odpowiada

Co ze szkołami?

W programie "Newsroom" WP wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski odpowiadał na pytania dotyczące przyszłości stacjonarnej edukacji.

- Powtórzę to, o czym wielokrotnie mówił minister Czarnek: znamy mankamenty nauczania zdalnego. Chcemy uniknąć, póki to jest możliwe, sytuacji, w której ponownie zamknięto by szkoły - stwierdził.

- Widzimy także w szkołach niestety wzrost zachorowań, ale decyzje co do ograniczeń, także w dziedzinie edukacji, tak naprawdę podejmuje przede wszystkim minister zdrowia. To on, wraz z premierem, mając Radę Medyczną u boku, widzą zagrożenia i decydują ewentualnie, jakie ograniczenia należy wprowadzić w poszczególnych dziedzinach życia - zaznaczył.