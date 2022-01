Powrót Klaya Thompsona do NBA. Dwa lata cierpień nareszcie się skończyły

- Jesteśmy podekscytowani, że niedługo wróci. To bardzo niesprawiedliwe. Pierwsza kontuzja była oczywiście druzgocąca. Wiesz jak wygląda rehabilitacja i jej oś czasu. Myślisz sobie "spoko, jeden sezon, damy radę". Czas leci, potem ekscytujesz się draftem i w dniu draftu dostajesz telefon, że teraz Achilles. To było bardzo emocjonalne na każdej płaszczyźnie. Nie mogę nawet sobie wyobrazić przez co przechodził- powiedział kilka tygodni temu gwiazdor Warriors Steph Curry.

13 czerwca 2019 roku Thompson był na drodze do rozegrania jednego z najlepszych meczów swojego życia. Golden State Warriors przegrywali w finałach NBA 2:3 z Toronto Raptors i musieli odrabiać straty bez kontuzjowanego Kevina Duranta, który zerwał ścięgno Achillesa mecz wcześniej. Thompson wziął odpowiedzialność na swoje barki i przypomniał, że przydomek "Game 6 Klay" nie wziął się z przypadku. W przeciągu trzech kwart zdobył 30 punktów na fenomenalnej skuteczności (8/12 z gry, 4/6 zza łuku), ale na czwartą już nie wyszedł. Podczas jednego z wjazdów pod kosz Thompson zerwał więzadła w kolanie, zszedł do szatni, po czym wrócił na parkiet by oddać dwa rzuty osobiste - ostatnie jego punkty w NBA przez kolejne 941 dni.