Powrót dzieci do szkół po feriach zimowych. Wicemnister zdrowia zabrał głos. "Czekamy do poniedziałku, żeby zobaczyć jaka będzie sytuacja"

Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski w sobotę w Radiu Zet pytany o powrót dzieci do szkół po feriach zimowych przyznał, że "rozważane są różne scenariusze" ale ta "decyzja jeszcze nie zapadła". - Takie były wstępne plany i zakładaliśmy, ze może przekażemy pewne informacje (w piątek- przyp. red.) ale zapadły decyzje, że czekamy do poniedziałku, żeby zobaczyć, jakie będą dane zachorowań, jaka będzie sytuacja z łóżkami- powiedział.

Gadomski przyznał, że to co się dzieje w Europie jest "niepokojącym sygnałem" dla polskiego rządu. - Widzimy, jaka jest sytuacja w Niemczech jeśli chodzi o liczbę zachorowań, czy zgonów. W Wielkiej Brytanii rekordy. To rzeczywiście są dla nas czerwone światła, które również determinują tę decyzję, nie tylko to, co jest u nas, nie tylko to co widzimy w naszych statystykach- zaznaczył wiceszef resortu zdrowia.