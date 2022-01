Powrót dzieci do szkół. Jest decyzja resortu edukacji

"Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym" – wskazał resort edukacji w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej. Zaznaczono, że do nauki stacjonarnej wracają uczniowie wszystkich typów szkół.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina, że zgodnie z rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do 9 stycznia 2022 r. na obszarze całego kraju ograniczone jest funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego oraz szkół artystycznych i placówek artystycznych.

Bezpieczeństwo sanitarne

"Zapewnienie bezpieczeństwa - przy optymalnych warunkach nauki - oraz dbałość o zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, to priorytetowe cele zarówno Ministra Edukacji i Nauki, jak i całego środowiska oświatowego. Aby nauka w trybie stacjonarnym, mimo stanu epidemii, trwała jak najdłużej, zachęcamy i rekomendujemy, aby we wszystkich szkołach i placówkach zintensyfikowano działania w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego. Są one niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa nauczycieli, uczniów i ich rodzin" – czytamy w komunikacie.