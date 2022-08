Powrót do szkoły. Pomóżmy dziecku czuć się bezpiecznie

Zbliża się rok szkolny. Zgodnie z powiedzeniem, że wszystkie dzieci są nasze, wszyscy powinniśmy zadbać o to, by ich droga do szkoły była co dzień bezpieczna. Bo choć zależy to przede wszystkim od rodziców, powinni o tym pamiętać także wszyscy kierowcy, motorniczowie czy policjanci. Bardzo ważne jest również to, by dziecko, zwłaszcza to najmłodsze, które próg szkoły przekroczy po raz pierwszy i w niej czuło się bezpiecznie.