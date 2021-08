Powrót do szkoły. Czarnek: Nie widzimy zagrożeń dla nauki stacjonarnej ani w krótszym, ani w dłuższym horyzoncie czasowym

1 września rozpoczyna się rok szkolny, który, według planów, ma być prowadzony w formie stacjonarnej. O to, na jak długo dzieci wrócą do szkół pytany był minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w programie „Gość Wydarzeń”.

- Przewiduję, że na cały rok. To są przewidywania, a nie zapewnienie, według wszystkich modeli, które są rozpatrywane i analizowane w Ministerstwie Zdrowia. Nie widzimy zagrożeń dla nauki stacjonarnej ani w krótszym, ani w dłuższym horyzoncie czasowym - odpowiedział.

Dodał, że czwarta fala pandemii koronawirusa różni się od poprzednich. - Zostawiamy dyrektorom szkoły to uprawnienie, które mieli do tej pory, aby wespół ze służbami sanitarnymi decydować o przejściu na naukę zdalną grupy osób lub całej szkoły, wówczas, gdy pojawią się tam ogniska zakaźne – tłumaczył polityk.

Podkreślał, że „słucha wszystkich ekspertów i jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia”. - Z panem ministrem zdrowia zaplanowaliśmy m. in. szybki powrót do szkół po lockdownie wielkanocnym, pomimo sprzeciwów. To było znakomitą decyzją, pomimo tego, że niektórzy eksperci mówili, że powrót do szkół w kwietniu i maju to historia science-fiction, niczym z powieści Lema - ocenił.