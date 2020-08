Powrót do szkoły 1 września 2020: Zobacz 10 zasad dla uczniów, by uchronić się przed zakażeniem koronawirusem w szkole

W razie nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w szkole przez co najmniej pół miesiąca rodzic może zostać ukarany grzywną do 10 tys. zł. Obowiązek szkolny dotyczy dzieci od 7. do 18. roku życia, nie ma więc mowy o karze za zatrzymanie w domu przedszkolaka.

UWAGA: WHO zaleca noszenie maseczek osobom od 12. roku życia

Najnowsze zalecenia WHO mówią o tym, by dzieci od 12 roku życia nosiły maseczki na tych samych warunkach, co dorośli, zwłaszcza gdy nie mogą zagwarantować sobie co najmniej jednego metra odległości od innych osób.

WHO dodaje, że w zależności od sytuacji młodsze dzieci można poprosić o noszenie nakryć twarzy, ale generalnie dzieci w wieku pięciu lat i młodsze „nie powinny mieć obowiązku noszenia masek”.