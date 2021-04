Powrót do szkół. Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji podał plan powrotu dzieci do nauki stacjonarnej

Podczas środowej konferencji premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego przedstawiono plan powrotu do szkół wszytskich uczniów.

- Myślę, że od najbliższego wtorku, 4 maja, dzieci z klas 1-3 wrócą już do szkół. Mamy jedynie taką wątpliwość – którą za chwilę będziemy rozstrzygali – czy będzie to w całym kraju, czy kilka regionów będzie miało jednak nauczanie hybrydowe – stwierdził.

Już w środę rano na antenie RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski podał możliwą datę powrotu dzieci do szkół.

Szef resortu zdrowia zaznaczył, że docelowo wszyscy uczniowie mają wrócić do nauki stacjonarnej w szkołach jeszcze w maju, co ma zapewnić podział na etapy powrotu. - Jest za wcześnie, aby jednym ruchem przywrócić naukę stacjonarną dla wszystkich klas w całym kraju. Chcemy to podzielić na etapy – podkreślił.