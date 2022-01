Powołano podkomisję ds. sądów pokoju. Paweł Mucha: Podejmujemy dwie główne bolączki polskiego wymiaru sprawiedliwości

Społeczny doradca Prezydenta RP, Paweł Mucha, w rozmowie z polskatimes.pl relacjonował, że „na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka została powołana podkomisja, która będzie rozpatrywać prezydenckie projekty ustawy o sądach pokoju oraz przepisy wprowadzające ustawy o sądach pokoju”. – Do podkomisji zostały również skierowane poselskie projekty ustaw, które dotyczą tej problematyki. Został wybrany przewodniczący podkomisji, którym został poseł Kazimierz Smoliński. Wybrano prezydium podkomisji. Cały skład to siedem osób, które będą nad tą ustawą pracować – mówił.

Paweł Mucha zwrócił uwagę, że „podkomisja podejmie merytoryczne prace nad ustawą, które mają doprowadzić do tego, żeby przyjąć taki projekt, który będzie mógł być przyjęty później przez komisję i ostatecznie skierowany do dalszych prac na posiedzeniu plenarnym Sejmu”.

– Mam nadzieję, że w lutym odbędą się posiedzenia podkomisji. To dobra informacja, ponieważ podejmujemy dwie główne bolączki polskiego wymiaru sprawiedliwości – brak zaufania do wymiaru sprawiedliwości oraz jego opieszałość, czyli przedłużające się postępowania. Przyjęcie tych ustaw spowodowałoby odciążenie sądów rejonowych, a w konsekwencji prowadziłoby do tego, że skrócony zostałby czas oczekiwania na rozstrzygnięcie, odbiurokratyzowany proces wymierzania sprawiedliwości – zarówno w sprawach drobnych, cywilnych, karnych, które trafiłyby do sądów pokoju, ale także przez odciążenie całego wymiaru sprawiedliwości w tych sprawach, które pozostałyby w zakresie właściwości sądów okręgowych, rejonowych czy sądów apelacyjnych – wyjaśnił.