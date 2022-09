Powiat żuromiński. Atrakcje przyrodnicze, zabytki. Co warto zobaczyć w tym regionie?

Przyroda powiatu żuromińskiego

W powiecie żuromińskim obszar chroniony zajmuje ok. 60 tys. ha, co stanowi blisko 75 proc. całej powierzchni powiatu. Są to grunty należące do Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego i tereny obszarów chronionego krajobrazu: Zielińsko-Rzęgnowskiego Międzyrzecza Skrwy i Wkry, nadwkrzański oraz okolice Rybna i Lidzbarka.

Wśród atrakcji przyrodniczych znajdują się użytki ekologiczne, obszary chronionego krajobrazu, parki wpisane do rejestru zabytków oraz parki wiejskie – pomniki przyrody ożywionej.