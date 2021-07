Poważny kapitał chce pomóc Legii. Jest gotów wyłożyć 100 milionów euro. Lechia także znalazła się na celowniku dużego inwestora [ROZMOWA]

Tytułem przypomnienia: nie jest pan człowiekiem nieznanym w światku piłkarskim, na początku poprzedniej dekady był pan prezesem Łódzkiego KS. Tylko przez pół roku, ale była to intensywna kadencja…

Namówił mnie wówczas Mirosław Bulzacki, stoper legendarnych Orłów Górskiego, w których grywałem gościnnie, oczywiście już wówczas, kiedy bawili się grą w kategorii oldbojów. ŁKS miał wówczas złożony wniosek o upadłość, sytuacja była bardziej niż trudna. Nawet „przeplatanka”, czyli logotyp klubu był zastawiony u komornika. Zastanawiałem się dwa dni, do startu rundy wiosennej pozostawały tylko dwa tygodnie, nie było drużyny… Nie było też grosza w klubowej kasie, o czym przekonałem się organizując sparing z Legią. Mieliśmy zagrać tercje po 30 minut, ale nie było nawet na pokrycie kosztów dojazdu, które wynosiły 1500 złotych… Za autobus musiałem więc zapłacić z własnego portfela. Z tygodnia na tydzień dostawałem coraz więcej informacji o ukrytych długach, ale sportowo ten zespół się podniósł. W maju zremisowaliśmy z Ruchem, de facto odbierając chorzowianom szanse na tytuł mistrzowski, po który z punktem przewagi na Niebieskimi w roku 2012 sięgnął Śląsk Wrocław. Wraz z Piotrem Świerczewskim, który był menedżerem i Andrzejem Pyrdołem legendą klubu, zbudowaliśmy też fantastyczną atmosferę. Co prawda do utrzymania zabrakło kilka punktów, ale kibice docenili wysiłki. Nawet po spadku nie musiałem po Łodzi chodzić z ochroną.