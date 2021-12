Potwierdzono kolejny przypadek omikrona w Polsce

To już trzeci przypadek omikrona w Polsce. Wcześniej zakażenie tym wariantem potwierdzono u 3-letniej dziewczynki z Warszawy. Pierwszy zaś, potwierdził w czwartek katowicki sanepid. Mutacja została stwierdzona w próbce pobranej od 30-letniej obywatelki Lesotho, która w ubiegłym tygodniu uczestniczyła w szczycie cyfrowym ONZ w Katowicach.

Omikron rozprzestrzenia się po świecie

Pierwszy przypadek zakażenia wariantem omikron na świecie wykryto w listopadzie w RPA. Od tamtej pory stał się przedmiotem badań.

Sekretarz generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus we wtorek poinformował, że do tej pory ten wariant wyryto w 77 krajach. Zaznaczył, że rozprzestrzenia się "w tempie, którego nie widzieliśmy przy żadnym innym wariancie".