Potrzebujesz odkurzacza? Black Friday 2021 to najlepszy moment, by sporo zaoszczędzić

Black Friday 2021. Jakiego odkurzacza potrzebujesz? Na to zwróć uwagę przy zakupie

Odkurzacz musi być w każdym domu. Jednak dla wielu jest to urządzenie, z którym trudno się zaprzyjaźnić. Dlatego tak ważne jest, żeby wybrać rodzaj odkurzacza, który idealnie pasuje do wnętrza oraz naszych zwyczajów. A wybór w sklepach jest naprawdę szeroki. Jak to zrobić? Najlepiej wyobrazić sobie, jak sprzątamy nasze mieszkanie lub dom tym właśnie konkretnym modelem. Wtedy łatwiej ocenić, czy poradzi sobie we wszystkich zakamarkach.

Najprostszy wybór to oczywiście odkurzacz tradycyjny. Nie kosztuje wiele, a może służyć przez lata. Trzeba jednak zwrócić uwagę na kilka detali. Czy sklep, w którym kupujemy sprzęt zapewnia także możliwość regularnego zamawiania dedykowanych dla odkurzacza worków oraz jaka jest ich pojemność? Jaka jest długość kabla oraz moc i głośność pracy. Wszystkie modele mają takie informacje, wystarczy porównać kilka z nich.

Jeśli nie chcemy pamiętać o zamawianiu worków, znajdziemy w sklepach odkurzacze bezworkowe, w których nieczystości gromadzą się w specjalnym pojemniku. Kolejny rodzaj to odkurzacze parowe, które oprócz sprzątania nieczystości pozwalają czyścić podłogę parą. Posiadają funkcję sprzątania rozlanego na podłodze płynu.

Bardziej zaawansowane urządzenia posiadają filtry wodne, funkcje prania dywanów oraz czyszczenia tapicerek. Kolejny rodzaj odkurzaczy, który zdobywa coraz większe grono zwolenników to odkurzacze akumulatorowe. Brak plątającego się pod nogami kabla, to zdecydowanie większy komfort sprzątania.

No i na koniec hit ostatnich czasów. Każdy, kto naprawdę nie znosi odkurzania, z pewnością powinien spojrzeć na ofertę odkurzaczy robotów. Dobry model zrobi wszystko za nas - sam od początku do końca. Ten rodzaj zazwyczaj kosztuje więcej, dlatego koniecznie sprawdź, oferty przygotowane na Black Friday 2021. Może robot zmieści się w Twoim budżecie.