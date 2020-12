Potrawy wigilijne: 12 tradycyjnych dań. Co powinno znaleźć się na świątecznym stole? Przepisy Magdy Gessler i Ewy Wachowicz

Nie chcesz przytyć w święta? Uważaj na to, co jesz w Wigilię! Kolacja wigilijna może być bombą kaloryczną

Jak nie przytyć w święta? Jeśli co roku zadajesz sobie to samo pytanie, pora wreszcie rozprawić się z tym dylematem raz, a dobrze! Zobacz, ile kalorii mają potrawy, które znajdą się na świątecznym stole. W Wigilię możesz spróbować wszystkiego, ale nie chodzi o to, by się przejeść - wystarczy skosztować. W przeciwnym razie kolacja wigilijna stanie się prawdziwą bombą kaloryczną.