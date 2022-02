Potrącił narzeczoną, a potem błagał sąsiadów o pomoc w poszukiwaniu sprawcy. Spędzi wiele lat za kratami

Do zdarzenia doszło w lipcu 2020 roku. Nieznany sprawca potrącił wówczas 29-letnią Patrycję. Kobieta miała poważne obrażenia wewnętrzne, uszkodzony kręgosłup i miednicę. Nie mogła również samodzielnie oddychać. Po dwóch dniach w szpitalu kobieta zmarła. Jej narzeczony Tomasz S. błagał wtedy sąsiadów o pomoc w odnalezieniu sprawcy.

Dopiero podczas śledztwa okazało się, że to on sam potrącił kobietę. Jak twierdził, zrobił to nieumyślnie. – Żałuję, że tak się stało. Patrycja była mi bliska. To był nieszczęśliwy wypadek. Przepraszam – mówił oskarżony na ostatniej rozprawie przed otwockim sądem. Prokuratura zażądała dla niego kary 9 lat pozbawienia wolności.

Sąd nie miał wątpliwości, że Tomasz S. jest winny śmiertelnego potrącenia Patrycji na jednej z lokalnych dróg w pobliżu SP nr 5 w Otwocku. 21 lutego skazał mężczyznę na osiem lat więzienia. W uzasadnieniu wyroku sędzia podkreślił, że proces dotyczył spowodowania śmiertelnego wypadku, a nie zabójstwa. Nie było bowiem podstaw do tego, aby prowadzić sprawę w kierunku zabójstwa.