Potężny pożar w Bejrucie. Nie wiadomo co się pali. Przed miesiącem miasto doświadczyło potwornej eksplozji (VIDEO)

Zbigniew Boniek o kontroli CBA w PZPN: "Nie mamy nic do ukrycia"

- Nie mamy nic do ukrycia. Jesteśmy transparentni. Jeśli CBA bada jakąś sprawę i chce coś sprawdzić, to jesteśmy pierwsi do współpracy. Jesteśmy do dyspozycji służb - mówi prezes Zbigniew Boniek. To odpowiedź na działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którego funkcjonariusz...