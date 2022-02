Potężny niedźwiedź nęka mieszkańców. Splądrował dziesiątki domów

Potężny, ważący ponad 250 kilogramów, niedźwiedź włamał się do domu w kalifornijskim South Lake Tahoe. I to nie pierwszy raz.

Zwierzę stało się postrachem miejscowych - donosi CBS Sacramento. Wielu jest zdania, że powinno się zastrzelić niedźwiedzia, bo to jedyne wyjście w tej sytuacji.

Niedźwiedź jest dobrze znany i poszukiwany przez pracowników kalifornijskiego departamentu zajmującego się przyrodą. Zwierzę uszkodziło dziesiątki domów.

Musimy postępować ostrożnie, niedźwiedź pojawia się w gęsto zamieszkałych rejonach. Trudno go będzie dopaść – tłumaczy rzecznik wspomnianego departamentu Peter Tira. Przyzwyczaił się do podkradania jedzenia. Oznacza to, że stracił wszelki strach przed ludźmi i postrzega ich domy jako źródło pożywienia.



Hank się nie boi

W czasie ostatniego włamania niedźwiedź wybił małe okno i wcisnął się do domu, z którego właściciele nie mieli pojęcia, jak go uwolnić. Policjanci wystraszyli go, waląc w ściany i w końcu Hank (tak go nazywają) wyszedł tylnymi drzwiami.