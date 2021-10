Potężne trzęsienie ziemi w Grecji. Czy jest zagrożenie tsunami i wstrząsami wtórnymi?

Potężne trzęsienie ziemi w Grecji we wtorek rano. Wstrząsy były odczuwalne nawet w Izraelu.

Trzęsienie ziemi o sile 6,4 w skali Richtera nawiedziło we wtorek wschodnią część Morza Śródziemnego u wybrzeży greckiej wyspy Karpathos.

Wstrząsy odczuli również mieszkańcy Krety, którą zatrzęsło zaledwie tydzień temu, oraz w Syrii, Egipcie i Turcji. Jak na razie nie wiadomo, czy wtorkowe ruchy ziemi spowodowały jakiekolwiek obrażenia. Oszacowano, że magnituda wyniosła 6,0 - nieco mniej niż 6,4 deklarowane przez Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (ESMC).

Profesor Efthymios Lekkas, zajmujący się m. in. trzęsieniami ziemi na uniwersytecie w Atenach uważa, że obecne ruchy nie wydają się być bezpośrednio związane z tymi, które miały miejsce niedawno na Krecie. Ponieważ było to trzęsienie na dużej głębokości, sprawiło to, że odczuwano je na większym obszarze. Zdaniem Lekkasa, nie powinno być fal tsunami ani silnych wstrząsów wtórnych.