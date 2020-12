Potężne osunięcie ziemi w Ast w Norwegii. 10 osób jest poszukiwanych od ponad doby

Norweskie media podają, że osunięcie w miejscowości Ask to jedno z największych tego typu wydarzeń w historii Norwegii. Dziura pochłonęła co najmniej 15 domów, w których mieszkali ludzie. Do tej pory nie udało się odnaleźć 10 osób, choć zdaniem służb, szanse na to, że przeżyły, wciąż są duże. Akcja poszukiwawcza prowadzona była przez całą noc.

W efekcie osunięcia, ponad 1000 mieszkańców zostało ewakuowanych. Służby badają teraz dane ze specjalistycznych urządzeń i jeśli zidentyfikują kolejne zagrożenie, może dojść do ewakuacji nawet 1,5 tys. kolejnych osób.

Osuwisko utrudnia akcję ratunkową

Akcja poszukiwawcza nie jest prowadzona w standardowy sposób. Ze względu na delikatne podłoże, które w dalszym ciągu może się osuwać, ludzie nie mogą operować na większości terenu osuwiska. Do akcji włączono więc psy ratownicze, które zostały opuszczone na osuwisko z helikoptera.