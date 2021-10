Potężna awaria Facebooka. Minister cyfryzacji: Po oficjalnym komunikacie firmy nie należy się zbyt wiele spodziewać

Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ds. cyfryzacji oraz pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, pytany przez polskatimes.pl o to, co – jego zdaniem – mogło być przyczyną takiej potężnej awarii, ocenił, że "trzeba poczekać na oficjalny komunikat firmy, chociaż też nie należy się po nim zbyt wiele spodziewać".

– Czasami po prostu każdy system informatyczny ma taką awarię, która nie jest ani wynikiem ataku, ani jakiejś ułomności, tylko po prostu – błędu w tym, jak to zostało zaprojektowane i jak to było utrzymane. Tak, jak wszystkie inne systemy i urządzenia, także i te największe, najbardziej kluczowe dla funkcjonowania cyfrowego świata portale, też mają awarie. Uważam, że przez ten pryzmat należy na to patrzeć, a jeżeli kiedyś poznamy szczegóły, to wtedy będzie można się na ten temat dokładnym wypowiedzieć. Na ten moment trudno mówić o czymkolwiek – wyjaśnił.