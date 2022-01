Postanowienia noworoczne. To my sami jesteśmy ich wrogiem numer jeden. Jakie są najpopularniejsze postanowienia i jak je zrealizować?

„Chcę się zmienić”, a „chcę zmiany” to dwa różne stwierdzenia. - Okazuje się, że najczęściej zależy nam na odmianie życia, ale bez ponoszenia kosztów i wysiłku związanego z tym procesem. Tymczasem droga do sukcesu jest trudna do pokonania i wymaga wyjścia ze strefy komfortu - zauważa dr Ewa Jarczewska-Gerc, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS.

Wielu z nas myśli o postanowieniach na kolejne dwanaście miesięcy. Najpopularniejsze dotyczą aktywności fizycznej, zmiany nawyków żywieniowych, oszczędzania pieniędzy, dbania o zdrowie wśród najbliższych, nauka języka obcego, przebiegnięcia maratonu czy zrobienia długo odkładanego remontu. Jedno z najpopularniejszych postanowień brzmi tak: “rzucę palenie”.

Na fali informacji o katastrofalnych zmianach klimatycznych zaczynamy też, choć zbyt wolno, inaczej myśleć o naszych nawykach ekologicznych czy wolontariacie. Zwłaszcza, że te ekologiczne postanowienia nie są kosztowne, a wręcz przeciwnie, często pozwolą nam oszczędzić pieniądze.