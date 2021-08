Posłowie Koalicji Obywatelskiej komentują reasumpcję głosowania. „To są opinie w ogóle do innej sytuacji”. Premier broni Elżbiety Witek

- To są opinie w ogóle do innej sytuacji. Wtedy pan marszałek Kuchciński nie chciał poddać pod głosowanie wniosku formalnego o reasumpcję głosowania. Prawnicy do tego się odnosili. Nie można opinii prawnych do sytuacji sprzed trzech lat dopasowywać do obecnej sytuacji - powiedział Joński podczas konferencji.