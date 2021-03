Posłowie KO składają zawiadomienie do prokuratury ws. zaniechań dot. Daniela Obajtka

Jak poinformował dalej, po raz kolejny okazało się, że "prokuratura rządzona przez Zbigniewa Ziobro jest niczym czarna dziura: wpadają do niej dowody i nikt nie wie gdzie są. - Wszyscy pamiętamy co się stało z płytą z wypadku z premier Szydło- okazało się, że jest zniszczona- mówił.

Kierwiński tłumaczył, że jak coś jest "niewygodne" dla partii rządzącej, to "dowody giną i nikt nie wie co się dzieje". Poseł KO zapowiedział złożenie doniesienia do prokuratury "na prokuraturę, za niedopełnienie obowiązków". - Złożymy doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prokuraturę, jeżeli chodzi o umorzenie sprawy pana Obajtka sprzed kilku- wyjaśnił.

Jak wyjaśniał dalej, "wtedy, gdy prokuratura otrzymała niezbite dowody na to, że zachodzą pytania, czy pan Obajtek prowadzi interesy prywatnej spółki będąc wójtem Pcimia i kłamał przed sądem, prokuratura nie zrobiła z tą sprawą nic". - Nawet nie przejrzała dokumentów, sprawa została umorzona - oświadczył Kierwiński. - Zdajemy sobie sprawę, że na to zawiadomienie Pan Ziobro też nie zareaguje, ale prędzej czy później do tej sprawy wrócimy. Ta sprawa pokazuje, że mamy do czynienia z kastą ludzi nietykalnych, niczym oligarchii za naszą wschodnią granicą- mówił.

Z kolei Jan Grabiec, rzecznik PO obecny podczas konferencji przyznał, że "afera Daniela Obajtka to nie jest wypadek przy pracy, czy coś co wymknęło się spod kontroli organów państwa". - To jest przykład pokazujący głęboką patologię tej władzy. To przykład pokazujący mafijną strukturę tej władzy- mówił.