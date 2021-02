Posłowie KO chcieli sprawdzić jak działa Państwowa Komisja ds. Pedofilii. Nie wpuszczono ich do środka

Posłowie Koalicji Obywatelskiej w piątek przed południem stawili się w Państwowej Komisji do spraw Pedofilii. Jak poinformowali dziennikarzy, nie zostali wpuszczeni do środka. - Z doświadczenia wiem jedno, że wtedy, kiedy ministrowie, dyrektorzy nie wpuszczają do budynków, bądź nie przekazują informacji, mają coś do ukrycia - powiedział Dariusz Joński.