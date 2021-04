Posłanka PiS Joanna Lichocka atakuje TVP. Poszło o program „Warto rozmawiać” Jana Pospieszalskiego. „Niedopuszczalne przekroczenie granic”

Co dalej z Rzecznikiem Praw Obywatelskich? Wyrok TK 15 kwietnia

Tezy zawarte w programie nie spodobały się posłance PiS Joannie Lichockiej. - Dopiero dziś oglądam wczorajszy program „Warto rozmawiać”. Jan Pospieszalski jest zapewne przeciw lockdownowi, bo nie może zarabiać koncertami ale w mediach publicznych podważać w środku pandemii potrzebę noszenia masek,występować przeciw ograniczeniom itp. - no to jest jednak skandal – napisała w nocy z wtorku na środę w mediach społecznościowych parlamentarzystka.

Lichocka dodała, że zwróci się do prezesa Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego o wyjaśnienia, jak to możliwe, że „w TVP nadawany jest program atakujący walkę z epidemią, podważający politykę rządu w tej sprawie, podważający noszenie maseczek itp”. - To kolejny raz, gdy coś takiego dzieje się w TVP. Niedopuszczalne przekroczenie granic – oświadczyła.