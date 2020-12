Posłanka PiS doniosła na nauczyciela. Zajęło się nim kuratorium

Polonistą z Tarnowskich Gór śląskie kuratorium oświaty zainteresowało się po skardze złożonej przez posłankę PiS. Jak podaje Onet, Barbara Dziuk twierdził, że widziała Michała Sporonia wśród protestujących i że był on współorganizatorem demonstracji, które odbywały się po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

Zarzuty kuratorium wobec nauczyciela to używanie wulgarnego języka podczas demonstracji w Tarnowskich Górach w dniach 23-27 października 2020 r. oraz umieszczanie w sieci obraźliwych treści.

Agresja tłumu, wulgaryzm i podpalanie zniczy przy głównym wejściu do mojego biura mogło doprowadzić do tragedii. Jest niedopuszczalne, że do takich akcji nauczyciele wykorzystują nieświadomą młodzież i również do nienawiści w stosunku do funkcjonariusza publicznego. Taką postawę należy napiętnować i potraktować z najwyższym wyciągnięciem konsekwencji prawnych – cytuje Barbarę Dziuk Onet.