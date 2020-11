Posłanka Agnieszka Ścigaj odeszła z klubu Koalicja Polska

Parlamentarzystka w poście zamieszonym w sobotę wieczorem na Facebooku, poinformowała o swojej decyzji opuszczenia klubu Koalicji Polskiej. - Dziś w 102. rocznicę uzyskania praw wyborczych przez kobiety, podjęłam również własną decyzję polityczną. Zawsze byłam niezależna, ale od dziś staję się formalnie - napisała.

Do wpisu Ścigaj dołączyła krótki film, w którym poinformowała, że w związku z trwającym kryzysem, miesiąc temu podjęła pracę zawodową i zrezygnowała z diety poselskiej. - Nie jestem już posłem zawodowym. Uważam, że w tej sytuacji, w której Polska się znajduje. Wszystkie ręce na pokład i każdy powinien dołożyć jakąś cegiełkę, abyśmy wspólnie wyszli z kryzysu - powiedziała była posłanka Kukiz'15.

Nawiązując do rozpadu współpracy PSL i Kukiz'15, do którego doszło w tym tygodniu, Ścigaj powiedziała, że według niej „męskie ego niestety bierze górę nad racjonalnym podejściem i dobrem wspólnym”. - Liczę, że kobiece zaangażowanie w polską politykę, do którego zachęcam wiele kobiet, spowoduje, że wspólny dialog, rozwiązywanie problemów to będzie priorytet, który będzie przyświecał każdemu politykowi - mówiła.