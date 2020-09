Posiedzenie Rady Krajowej PO. Trzaskowski zapowiada koniec "opozycji totalnej"

Lider partii Borys Budka, inaugurując sobotnie wydarzenie, podkreślił, że parlamentarzyści PO są przekonani, iż „Polska to wielka zbiorowa odpowiedzialność”. - To coś, co łączy nas wszystkich. W ostatnich tygodniach widzimy, jak nasz kraj się sypie. Polki i Polacy nie czują się bezpiecznie - mówił. - Obywatele nie schronią się w domku z kart. Chcą solidnego państwa opartego na silnych filarach – dodał.

Jawność, niezależność, partnerstwo

Budka podkreślił, że nie można więcej dopuścić do sytuacji, żeby Polacy „stracili swoje pieniądze, bo w spółkach skarbu państwa zamiast specjalistów zatrudniani są krewni i znajomi królika”. - Instytucje nie mogą służyć władzy, one muszą służyć obywatelom. I właśnie takiego państwa chcemy. Nasza wizja opiera się na 3 fundamentalnych słowach: jawność, niezależność, partnerstwo – mówił.