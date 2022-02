Posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności. Spotkanie poświęcone było przeciwdziałaniu cyberatakom

– Dzisiejsze posiedzenie wpisuje się w czas w sposób zupełnie wyjątkowy. Sytuacja bezpieczeństwa jest trudna. To jest współczesne realne zagrożenie praktycznie dla każdego państwa – mówił o zagrożeniach w cyberprzestrzeni prezydent Andrzej Duda.

– Ci, którzy są agresorami we współczesnym świecie, są z reguły wyspecjalizowani właśnie w tego typu działaniach – mówił Andrzej Duda wspominając o przeprowadzonym we wtorek wieczorem cyberataku na strony niektórych państwowych instytucji Ukrainy.

Prezydent poinformował że rozmowa na posiedzeniu Rady będzie dotyczyć tego, „w jaki sposób Polska się zabezpiecza, jak już jest zabezpieczona, jakie są wyzwania”. Zaznaczył, że „jest to bardzo ważny element modernizacji polskich sił zbrojnych”.