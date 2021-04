Posiadłość abp Głódzia do kontroli przez miasto? Tego chce Lewica

O sprawie informuje Onet. W 2011 roku do archidiecezji gdańskiej trafiła działka o powierzchni ponad 3 tys. m kw. na Oruni, położona obok kościoła św. Ignacego i w rejonie rezydencji abpa Głódzia. Teren trafił do Kościoła w zamian za to, że kuria zrzekła się roszczeń majątkowych do części parku Oliwskiego. Kościół dostał działkę z 99 proc. bonifikatą – teren był wart niemal 460 tys. zł, a zapłacono za niego 4,5 tys. zł.

Zdaniem Lewicy miasto wciąż ma trzy miesiące na wypowiedzenie umowy sprzed 10 lat. Według aktu notarialnego działka miała służyć celom kultu religijnego, a teren miał być zintegrowany z parafią. Posłanka Lewicy Beata Maciejewska przekonuje, że umowa nie została dotrzymana przez Kościół. Na otrzymanej od miasta działce abp Głódź miał hodować daniele. Teren został ogrodzony wysokim płotem.