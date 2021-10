Poseł PiS Jan Mosiński odpowiada Tuskowi: W kwestii zdrady powinien zacząć od siebie

– Jeśli chodzi o słowa o zdradzie, to myślę, że Donald Tusk, powinien zacząć od siebie. Przypomnę, że nie tak dawno, bo kilka lat temu, zapewniał, że nie wybiera się do Brukseli. Ostatecznie zdradził swoich wyborców i czmychnął na niezłą synekurę, któremu załatwił mu Angela Merkel, bo przecież to ona protegowała go na to stanowisko – podkreślił w rozmowie z polskatimes.pl Mosiński.

– Co do marzeń o bezpieczeństwie, dobrobycie, o wolności, to nie my atakowaliśmy niezależne siedziby tygodników, chociażby tygodnika „Wprost”. To nie my ścigaliśmy Bogu ducha winnych kibiców za transparent „Tusk matole, twój rząd obalą kibole”, nie my angażowaliśmy setki policjantów, służby i tak dalej – zaznaczył poseł PiS.