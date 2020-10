Poseł Konfederacji Artur Dziambor do szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka: Jak uzyskać zwolnienie z kwarantanny?

Minister Dworczyk razem z posłem Dziamborem na kwarantannę trafili w poniedziałek. Adam Jankowski

- Jak uzyskać zwolnienie z kwarantanny? Pytam, bo wiem, że wpadł pan w kwarantannę tego samego dnia, co ja i zgodnie z waszym rozporządzeniem, mamy jeszcze do odsiadki 5 dni- napisał na Twitterze do szefa kancelarii premiera poseł Konfederacji Artur Dziambor. - Ustalacie 10 dni kwarantanny dla zdrowych ludzi, absolutne bezprawie. Pan wychodzi po pięciu dniach. Też bym chciał- dodał.