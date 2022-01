Pościg ulicami Warszawy. Pijany 53-latek spowodował kolizję, porzucił auto i pokonał wpław Kanał Bródnowski. Grozi mu do 5 lat więzienia

W czwartek 20 stycznia 2022 roku, około godziny 16:40, na warszawskim Targówku doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Na wysokości ulicy Zamkowej zderzyły się ze sobą samochody marki peugeot i volkswagen, po czym kierowca tego pierwszego postanowił uciec. Poszkodowany zaalarmował policję i ruszył w pościg za sprawcą kolizji.

W trakcie jazdy, zgłaszający zaczął podejrzewać, że kierowca peugeota jest pod wpływem alkoholu. Auto jechało bowiem od lewej do prawej strony jezdni, stanowiąc spore zagrożenie dla ruchu drogowego. Uciekający postanowił porzucić swój samochód na ulicy Rzewińskiej. Mężczyzna wskoczył do Kanału Bródnowskiego i pokonując go wpław, dotarł do ulicy Teofila Piecyka, gdzie zniknął poszkodowanemu z oczu.

Policjanci po otrzymaniu zgłoszenia dotarli na ulicę Rzewińską, gdzie po rozmowie z 38-letnim zgłaszającym ustalili wygląd uciekiniera i rozpoczęli poszukiwania. - Na wysokości numeru 14, przy wskazanej ulicy mundurowi znaleźli leżącego w śniegu mężczyznę. Był cały mokry i czuć było od niego silny zapach alkoholu. Mundurowi znaleźli przy nim kluczyki od Peugeota - relacjonuje kom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.