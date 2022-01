Poruszające wystąpienie Lewandowskiego. "Żyję za granicą już 12 lat i zawsze tęsknię za Polską"

Robert Lewandowski już po raz trzeci, w tym drugi z rzędu, został uznany najlepszym sportowcem Polski 2021 roku w plebiscycie "Przeglądu Sportowego". Piłkarz wygłosił poruszające przemówienie, w którym podkreślał swoje przywiązanie do polskich kibiców i kraju, z którego pochodzi.

– Chciałem pogratulować wszystkim nominowanym i zwycięzcom. W tym minionym roku często było tak, że widziałem w telewizji, że ktoś z naszych sportowców występuje, a byłem w szatni. Pierwsze co, wchodziłem, włączałem telewizor, żeby wszyscy oglądali naszych sportowców, którzy osiągali wielkie sukcesy. Zawsze będąc za granicą, robię to jak tylko mogę. Serdecznie i z wielką dumą ich wspieram. Ja też jestem kibicem, trzymam za was mocno kciuki. Dziękuję za emocje, za wszystko, co robicie dla polskiego sportu. Oczywiście zdaję sobie sprawę ile wyrzeczeń, ambicji i wysiłku nas to wszystkich kosztuje. Zawsze będę wspierał polskich sportowców za granicą, głośno o nich mówił. Bo zdaję sobie sprawę, ile w nas talentu, możliwości i potencjału, żeby być na świecznikach na całym świecie. Za to wam serdecznie dziękuję, oczywiście liczę na więcej – mówił.