Portland: Starcie zwolenników Donalda Trumpa z jego przeciwnikami w Oregonie. Jedna ofiara śmiertelna

Początkiem demonstracji była tragiczna śmierć czarnoskórego George'a Floyda, który 25 maja podczas policyjnej interwencji został tak podduszany kolanem przez stróża prawa, że w końcu zmarł. Policjant i jego koledzy zostali wydaleni ze służby, trafili za kraty, a sprawca zabójstwa ma postawione najcięższe zarzuty. Prezydent Trump ponowił w niedzielę swój apel do władz s federalnych o pomoc w stłumieniu protestów w miastach USA. Potępił też lokalnych przywódców demokratycznych o podsycanie napięć.

Do tej kolumny zaczęli strzelać przeciwnicy prezydenta USA kulkami do paintballa i rozpylali gaz pieprzowy. W tym mieście już od tygodni demonstrują przeciwko brutalności policji zwolennicy ruchu Black Lives Matter.

Do starć dochodzi w wielu amerykańskich miastach. W Portland i nie tylko weszły one w nową fazę, kiedy to zwolennicy prezydenta zbierają się, by bronić swoich biznesów i walczyć z Black Lives Matter oraz innymi grupami, które Trump nazwał „anarchistami” i „terrorystami”.

-Nie możemy stać się krajem w stanie wojny z samym sobą; krajem, który akceptuje zabijanie Amerykanów, którzy się z tobą nie zgadzają; krajem, który ślubuje zemstę na sobie nawzajem – mówił Biden. Ale to jest Ameryka, której chce prezydent Trump, Ameryka, za którą uważa, że ​​jesteśmy.

Przemoc nasiliła się po tym, gdy Donald Trump przejął protesty na rzecz sprawiedliwości społecznej jako punkt swojej kampanii wyborczej, próbując powiązać Bidena z „radykalnymi” elementami lewicy. W ten sposób, jak mówią Demokraci, prezydent chce odwrócić debatę polityczną od rosnącej liczby ofiar śmiertelnych koronawirusa i jego ekonomicznych skutków.

Demokraci przypominają, że to Donald Trump atakował demokratycznych burmistrzów i gubernatorów za to, że nie stłumili protestów, i wysłał federalne organy ścigania do miast, aby pomogły w aresztowaniu demonstrantów.

We wtorek Trump ma udać się do Kenosha w Wisconsin, gdzie policja postrzeliła podczas interwencji w plecy Afroamerykanina Jacoba Blake'a. Jest on sparaliżowany, a zachowanie policjanta wywołało uliczne protesty, których kulminacją było zastrzelenie dwóch innych osób.

Zrobił to 17-letni biały chłopak Kyle Rittenhouse, który został oskarżony o zabójstwo pierwszego stopnia w zabójstwach,.