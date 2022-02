Port Lotniczy Bydgoszcz z najgorszym wynikiem w kraju pod względem liczby operacji lotniczych w latach 2019-2021

70 startów i lądowań więcej

Dwa lata temu w PLB zanotowano 4429 operacji, w minionym roku było ich 2179. A to tylko o 70 operacji więcej niż w 2020 roku...

- Rok 2019 był dla Portu Lotniczego Bydgoszcz niewątpliwie najlepszym w historii pod względem wykonanych operacji lotniczych oraz liczby odprawionych Pasażerów, odprawiliśmy wówczas 425 230 podróżnych, w 2021 roku było to 99 303 Pasażerów. Widzimy, że stopniowo ruch lotniczy się odbudowuje, jednak by mówić o powrocie do czasów przed epidemią koronawirusa, potrzeba więcej czasu i są to raczej lata aniżeli miesiące - co pokazują analizy ekspertów z branży lotniczej - zauważa Mateusz Dul, rzecznik Portu Lotniczego Bydgoszcz.