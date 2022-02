Porozumienie ws. Turowa. Minister Anna Moskwa: Przelew na 45 mln euro już wykonany

Premierzy Polski i Czech Mateusz Morawiecki i Petr Fiala zawarli w czwartek w Pradze ostateczne porozumienie w sprawie elektrowni i kopalni w Turowie. Zakłada ono m.in. wypłacenie przez Polskę Czechom rekompensat za szkody spowodowane wydobyciem w wysokości 45 milionów euro. Strona polska zobowiązała się ponadto do wybudowania infrastruktury chroniącej środowisko po czeskiej stronie granicy.

Warunkiem wycofania przez Czechów skargi z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej była zapłata 45 mln euro rekompensaty. Jak poinformowała w czwartek wieczorem na antenie Polsat News minister Anna Moskwa, przelew został wykonany w momencie podpisania umowy i Czesi otrzymali już potwierdzenie jego przesłania.

– Jednocześnie zadeklarowali, że mają już gotowe dokumenty, które są niezbędne do wycofania sporu i są gotowi natychmiast te dokumenty przekazać – dodała szefowa resortu klimatu. Zastrzegła jednak, że nie wie czy dokumenty już zostały przekazane, czy nastąpi to jutro rano. – Natomiast ten przelew i to wycofanie zażegnuje spór i czyni go nieistniejącym – podsumowała.