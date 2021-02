Porozumienie w ramach programu „Czyste Powietrze” podpisało 1000 gmin. Morawiecki: Poprawa jakości powietrza to nasz wspólny cel Maciej Badowski

- Rozwój gospodarczy musi się przekładać na wysoką jakość życia, a to m. in. na jakość środowiska naturalnego- mówił premier Morawiecki. Karolina Misztal/ Polska Press

- Polska to nasz wspólny dom, a poprawa jakości powietrza to nasz wspólny cel- powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas poniedziałkowej konferencji. - Dlatego wprowadziliśmy szereg usprawnień do programu „Czyste Powietrze”, aby ułatwić Polakom korzystanie z niego- dodał. Jak poinformowano, porozumienie w ramach programu „Czyste Powietrze” podpisało 1000 gmin.